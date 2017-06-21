Наука и техника
 

Болезни научились прогнозировать по месяцу рождения

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые из Университета Аликанте (Испания) научились прогнозировать болезни людей в зависимости от месяца их рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Люди, рожденные в сентябре, по сравнению с теми, кто появился на свет в январе, примерно в три раза чаще страдают заболеваниями щитовидной железы. Мужчины, рожденные в августе, примерно в два раза чаще болеют астмой,чем те, кто появился на свет в начале года. Рожденные в июне, по сравнению со средними показателями, на 34 процента реже страдают депрессией и на 22 процента меньше сталкиваются с болями в нижней части спины.

Женщины, появившиеся на свет в июне, на 33 процента реже страдают мигренью и на 35 процентов меньше сталкиваются с проблемами, связанными с наступлением менопаузы, чем остальные. Рожденные в июле женщины на 27 процентов чаще имеют высокое артериальное давление и на 40 процентов чаще страдают недержанием мочи.

К подобным выводам эксперты пришли, проведя статистическое исследование, позволившие выявить связь между 27 хроническими заболеваниями и месяцем рождения.

Эксперты отмечают, что причиной наблюдаемых связей является доступ беременных женщин и новорожденных к солнечному свету, а также сезонные заболевания и колебания температуры. Заключения исследователей не имеет никакого отношения к популярной лженауке — астрологии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Your health may be written in the stars: How the month you were born affects which diseases you are likely to get
Названа главная польза частого употребления кофе
Лежание беременных на спине признали опасным
Беременным женщинам рекомендовали ограничить употребление рыбы
Последние новости
СМИ узнали о плане Порошенко завлечь Трампа подрядами на восстановление Донбасса
Мужчина захватил заложников в Саратове и выстрелил себе в голову
Определен самый популярный город ближнего зарубежья для летних путешествий
WADA приостановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории США
Болезни научились прогнозировать по месяцу рождения
Депутат Рады сообщил об отмене запрета на торговлю с Крымом
Болельщики из Чили и Колумбии повредили машину москвича за отказ их подвезти  
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0219 июня
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»

Деньги в небо

Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
10:02Сегодня

Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли

07:0119 июня

Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути

07:12Сегодня

Названо необычное свойство сыновей взрослых отцов

Наука и техника00:0220 июня

Новая синтетика

Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
00:0316 июня

В Китае осуществили квантовую телепортацию на расстояние 1,2 тысячи километров

18:3520 июня

Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть

00:05Сегодня

Американцы оказались «большими лягушками в маленьком пруду»

Наука и техника00:1215 июня
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 год

Упражнения с бревном

Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
18:5315 июня

Достававшего из унитаза смартфон турка спасли пожарные

14:3620 июня

Роскосмос отсудил три миллиарда рублей за упавший «Протон»

17:0420 июня

Названа дата презентации Samsung Galaxy Note 8

Россия
Владимир ПутинПосидели в палатах
Общественники посвятили Путина в амбициозные планы
Красный цветок нашей памяти
Общероссийская акция в поддержку ветеранов накануне 22 июня
Путин объяснил разницу между хорошими и плохими акциями протеста
В Москве заявили о проработке ответа на американские санкции
«Это наглость и дерзость со стороны США»
Что стоит за решением американской коалиции сбить сирийский истребитель
Пока конвой не разлучит нас
От венчания до покаяния: чем живет община храма Бутырской тюрьмы
Грузовик с асфальтом провалился под землю в месте дорожных работ в Петербурге
Все материалы
Мир
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Бывший премьер-министр Израиля Ольмерт переведен из тюрьмы в больницу
Трамп заявил о тщетности попыток Китая повлиять на КНДР
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Все материалы
Бывший СССР
Боец народного ополчения Донбасса наблюдает за передвижением украинских военных А то война
Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе
Порошенко сравнил Трампа с Рейганом
Депутат Рады сообщил об отмене запрета на торговлю с Крымом
Трамп заявил о большой вовлеченности США в дела Украины
Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева
СМИ отметили «обидное» отношение Трампа к Украине
Спецслужбы ДНР задержали напавших на патруль ОБСЕ
Все материалы
Финансы
Такой деловой климат
Почему погода плохо отразится на экономике России
Доллар поднялся выше 60 рублей
Банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов
Костин заявил о безрезультатности антироссийских санкций
Золотой запас России в мае увеличился на 22 тонны
Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов
Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев
Все материалы
Бизнес
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Никита Кричевский: Переход наличности vs. переход на личности
О качестве независимых директоров в российских компаниях
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
«Росатом» представил макет ядерной «батарейки» для космоса и медицины
Глава «Роснефти» доложил Путину об открытии нового месторождения
Ежегодный выпуск автомобилей высшего класса «Кортеж» превысит тысячу автомобилей
Основатель Uber Тревис Каланик покинул свой пост
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
Пентагон отверг обвинения Москвы о провокациях самолета-разведчика над Балтикой
В Крыму задержали пришедшего с Украины любителя курортов
В сети появилась запись стрельб танка «Армата»
Российские Су-27 перехватили над Балтикой два самолета-разведчика США
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли
Болезни научились прогнозировать по месяцу рождения
Названо необычное свойство сыновей взрослых отцов
Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Незаконченный разгром
Действующие чемпионы мира с победы стартовали на Кубке Конфедераций
СМИ рассказали о возможности Роналду избежать тюрьмы
WADA приостановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории США
Дети передразнили исполняющих хаку новозеландских регбистов
СМИ назвали новый клуб баскетболиста Мозгова
Все материалы
Культура
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Сыгравший в «Бандах Нью-Йорка» Дэниел Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру
Умер рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep
Режиссер «Школы» Гай Германика снимет «околоправославное духовное кино»
Книгу «Ложь "Матильды"» проверят на оскорбление чьих-либо чувств
Все материалы
Интернет и СМИ
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
В сети возненавидели «пробившего дно YouTube» Андрея Малахова
Экспрессивный магистр «Что? Где? Когда?» обрел всемирную славу в сети
Авантюрист за десять тысяч лайков набил на ягодице тату с Меркель
Пользователи сети разглядели в «Карточном домике» пророчество трагедии в Лондоне
Все материалы
Ценности
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
Triumph сшил женщинам увеличивающие грудь купальники
Белла Хадид заменит сестру на съемках Max Mara
Студенты Технического училища Skoda разработали электробагги
Maurice Lacroix выпустил новые часы с ретроградной индикацией
La Roche-Posay занялся профилактикой рака кожи
Все материалы
Путешествия
Всем пляжам пляж
Как выглядит ялтинская прибрежная зона, удостоенная «Голубого флага»
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Стюардессы Icelandair сыграют спектакль в трех актах на высоте 12 тысяч метров
Названы 14 лучших направлений для свадебного путешествия
Власти Перу начали борьбу с наплывом туристов в Мачу-Пикчу
Эксперты выбрали десять лучших лоукостеров мира
Молния дважды за день ударила в летящие из Стамбула самолеты
Все материалы
Из жизни
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Ким Кардашьян обвинили в умышленном затемнении своего цвета кожи
Британец вызволил застрявшую в дымоходе кошку
Бельгия обвинила Еврокомиссию в попытке запретить традиционную картошку фри
Алжирца осудили за вывешенного из окна ради 1000 лайков сына
Все материалы
Тест: угадай причину аварии
Проглотил осу или перевозил макет Юпитера? Зубодробительный квиз
Toyota, о которой вы даже не слышали
Забытые концепт-кары: Toyota Avalon, ода абстракционизму
Супер-УАЗы
Смелые проекты на базе машин Ульяновского автозавода
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
Audi дала заглянуть в салон новой A8
Peugeot сделала пикап из «китайца» и старого «японца»
Kia оставила новый кроссовер без полного привода
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы