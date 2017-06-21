Болезни научились прогнозировать по месяцу рождения

Ученые из Университета Аликанте (Испания) научились прогнозировать болезни людей в зависимости от месяца их рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Люди, рожденные в сентябре, по сравнению с теми, кто появился на свет в январе, примерно в три раза чаще страдают заболеваниями щитовидной железы. Мужчины, рожденные в августе, примерно в два раза чаще болеют астмой,чем те, кто появился на свет в начале года. Рожденные в июне, по сравнению со средними показателями, на 34 процента реже страдают депрессией и на 22 процента меньше сталкиваются с болями в нижней части спины.

Женщины, появившиеся на свет в июне, на 33 процента реже страдают мигренью и на 35 процентов меньше сталкиваются с проблемами, связанными с наступлением менопаузы, чем остальные. Рожденные в июле женщины на 27 процентов чаще имеют высокое артериальное давление и на 40 процентов чаще страдают недержанием мочи.

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К подобным выводам эксперты пришли, проведя статистическое исследование, позволившие выявить связь между 27 хроническими заболеваниями и месяцем рождения.

Эксперты отмечают, что причиной наблюдаемых связей является доступ беременных женщин и новорожденных к солнечному свету, а также сезонные заболевания и колебания температуры. Заключения исследователей не имеет никакого отношения к популярной лженауке — астрологии.