Силовые структуры
 

Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35

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Индонезия заплатит за 11 российских истребителей Су-35 1,14 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление министерства обороны и министерства торговли Индонезии.

Согласно заявлению, половину контракта — 570 миллионов долларов — оплатят товарными поставками. Самолеты будут поэтапно передаваться Индонезии с 2019 года.

Состав товаров сейчас обсуждается. Ранее министерство торговли Индонезии называло в номенклатуре пальмовое масло, чай и кофе.

Индонезия собирается заменить на Су-35 устаревшие американские самолеты F-5E/F Tiger II (из 12 самолетов этого типа в летной готовности в данный момент находятся только два).

Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин до 2021 года), а также продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).

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