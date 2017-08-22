В «Технодинамике» рассказали о месте России на мировом рынке авиаоборудования

Российские предприятия, выпускающие авиационное оборудование, будут встраиваться в мировой рынок по нескольким направлениям. Об этом «Ленте.ру» рассказал гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, отвечая на вопрос о том, планирует ли его компания участвовать в выпуске зарубежной авиатехники в качестве поставщика комплектующих.

«Если говорить об итоговых производителях самолетов таких как Airbus и Boeing — здесь необходимо пройти через этап производственной кооперации. Начать с производства компонентов, разработанных западными компаниями», — назвал Насенков первое направление, указав, что «это самый эффективный способ».

Производители вертолетной техники, такие как Airbus Helicopters и Leonardo, по словам Насенкова, также открыты к сотрудничеству. Эти компании размещают заказы не только на готовые системы, но и на отдельные компоненты.

«Здесь у нас есть реальные возможности в ближайшие два года стать поставщиком первого уровня. То есть заключить прямые контракты на разработку и поставку агрегатов по компонентам системы пожарной защиты, системы кондиционирования воздуха и ряда других систем», — рассказал он.

Отдельно Насенков упомянул сотрудничество с китайскими компаниями, выражающими заинтересованность в работе по проекту широкофюзеляжного авиалайнера (ШФДМС) и поставках российских компонентов для собственных программ по созданию двигателей.

«Технодинамика» (до 2015 года — «Авиационное оборудование») — один из холдингов госкорпорации «Ростех». Компания создана в 2009 году и объединила свыше 30 производителей бортовых агрегатов и систем для самолетов и вертолетов: систем электроснабжения, гидравлических устройств, топливных систем, фильтров и трубопроводов, исполнительных приводов, вспомогательных силовых установок, десантно-транспортного и наземного оборудования.