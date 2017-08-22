Минэкономразвития спрогнозировало пятикратное падение цен на овощи и фрукты

Овощи и фрукты осенью подешевеют почти на 80 процентов по сравнению с июнем. Об этом во вторник, 22 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты Минэкономразвития.

Издание ознакомилось с письмом ведомства «О разработке прогноза социально-экономического развития России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в котором говорится, что цены на плодоовощную продукцию к осени должны упасть на 79,6 процента. Производители фруктов и овощей считают прогноз оправданным, отмечает газета.

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Подобные процессы объясняются активным сбором урожая, сообщил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Минсельхоз зафиксировал, что в этом году урожай вполне хороший, поэтому продукция действительно подешевеет», — сказал замдиректора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

По данным Росстата, за неделю с 8 по 14 августа цены на фрукты и овощи в среднем снизились на 3,8 процента.

11 августа ЦБ прогнозировал, что продовольственная инфляция в России может повыситься из-за сокращения урожая отдельных видов овощей и фруктов.

В начале месяца Минэкономразвития сообщило, что цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15 процентов в ближайшие месяцы.