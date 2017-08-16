Цены в России падали три недели подряд

За неделю с 8 по 14 августа потребительские цены в России упали на 0,1 процента. Таким образом, дефляция в стране наблюдается третью неделю подряд. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

При этом с начала августа инфляция снизилась на 0,2 процента, с начала года она выросла на 2,2 процента.

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За неделю цены на фрукты и овощи в среднем снизились на 3,8 процента. Капуста подешевела на 10,6 процента, картофель, лук, морковь и помидоры — на 6,1-9,4 процента.

Незначительно поднялись цены на говядину, баранину, вареную колбасу, мороженую рыбу, подсолнечное масло, маргарин, сметану, пшеничный хлеб, печенье и водку. Бензин подорожал на 0,1 процента.

Ранее, 4 августа, ЦБ сообщил, что инфляция в России в августе будет близка к нулю, при этом с учетом волатильности цен в отдельные недели может наблюдаться дефляция.

Впервые в 2017 году недельная дефляция была зафиксирована в период с 25 по 31 июля.