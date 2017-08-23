Подросток в Буденновске нанюхался газа для зажигалок и умер

В городе Буденновске Ставропольского края 14-летний подросток, по предварительным данным судмедэксперта, скончался от отравления газом для зажигалок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России в среду, 23 августа.

«Установлено, что подросток вместе с двумя своими сверстниками приехали на велосипедах в безлюдное место рядом с кладбищем, где вдыхали газ из баллонов для заправки зажигалок», — отмечается в тексте. Затем ему стало плохо, и он упал на землю.

Инцидент произошел во вторник, 22 августа. Друзья пострадавшего вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили в нескольких метрах от ограждения кладбища труп мальчика. Проводится доследственная проверка.

6 июня сообщалось о гибели двух малолетних детей в селе Новокурупкаевка Новосибирской области, игравших со спичками в машине. Произошло возгорание салона автомобиля, и они не смогли его покинуть. Дети ненадолго остались без присмотра, пока их отец был занят уходом за младшим девятимесячным ребенком.