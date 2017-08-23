Финские полицейские задержали двух подозреваемых по делу о резне в Турку

Сотрудники финских спецслужб задержали двух мужчин, предположительно, связанных с марокканцем Абдеррахманом Мешкахом, напавшим с ножом на прохожих в городе Турку. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Как пишет портал Yle.fi, мужчины сообщили о себе противоречивую информацию. В документах финских служб они фигурируют как выходцы из Алжира, а в досье шведских органов безопасности — как марокканцы.

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Ранее, 22 августа, суд Турку постановил арестовать Мешкаха и перевести его из госпиталя в тюремную больницу. Марокканец признал свою вину в вооруженном нападении на прохожих, но отрицал, что его действия носили террористический характер.

Вооруженный ножом Мешках, атаковал прохожих в центре города в пятницу, 18 августа. Его жертвами стали две женщины , еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших — финны, шведы и итальянцы. Власти признали произошедшее терактом.

Полицейские открыли огонь по нападавшему и ранили его в ногу, затем он был задержан. Позже в рамках расследования этого преступления власти взяли под стражу еще четверых подданных Марокко.

Турку — портовый город на юго-западе Финляндии. В нем проживают порядка 180 тысяч человек.