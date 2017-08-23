В заявлении на увольнение сотрудника Госдепа нашли импичмент и персик

Посланник Госдепартамента США по вопросам науки Дэниел Каммен (Daniel Kammen) уволился, зашифровав в своем заявлении на имя президента Дональда Трампа слово «импичмент». Об этом пишет The Hill.

В документе чиновник составил акростих — стихотворение-загадку с разгадкой в первых буквах абзацев текста. В них он зашифровал слово IMPEACH.

В заявлении Каммен указал, что для него неприемлемо решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату и отказ президента осудить ультраправых после столкновений с левыми в Шарлотсвилле.

— Daniel M Kammen (@dan_kammen) 23 августа 2017, 14:15

Твит быстро стал вирусным и за несколько часов собрал более 20 тысяч лайков. Кроме того, некоторые юзеры, ознакомившиеся с загадкой Каммена, в шутку интерпретировали IMPEACH как I'm peach («Я персик»).

«Первый раз прочитал это, как "Я персик"».

«"Я персик"? Он пытается сообщить нам, что он фрукт, запертый в человеческом теле?»

«Сначала прочитал как "Я персик". Конечно, подразумевается "импичмент", но теперь мне хочется персик»

В Белом доме заявление Каммена пока не комментировали.