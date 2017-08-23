Телефон Lamborghini из «жидкого металла» оценили в 2,5 тысячи долларов

Марка Tonino Lamborghini выпустила фирменный смартфон — Alpha-One. Как сообщает Gizmodo, корпус гаджета изготовлен из особого сплава, который называется «жидкий металл». При отделке телефона использовалась итальянская кожа ручной выделки, на ней есть прострочка как у автомобильных кресел.

Что касается технических характеристик, то смартфон оснащен 20-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией изображения. Также там есть сканер отпечатков пальцев и слот для карт microSD. Вес телефона — почти 200 граммов. В комплекте к нему идет фирменный чехол.

Телефон выполнен только в черном цвете, продаваться он будет в избранных бутиках, например в Levant в Дубае. Цена устройства составит 2,5 тысячи долларов.

Бренд Tonino Lamborghini зарегистрирован в 1981 году. Под этой маркой выпускаются часы, мобильные телефоны, очки, парфюмерия.