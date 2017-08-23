В Ингушетии убиты четверо боевиков

Четверо боевиков ликвидированы во время спецоперации, проводившейся в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, боевики были убиты в частном домовладении.

Двое из них опознаны, пояснил он. Это Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, входившие в так называемую Малгобекскую группировку. Их разыскивали за совершение преступлений террористического характера и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Источник агентства РИА Новости пока подтверждает смерть только троих боевиков.

Ранее 23 августа сообщалось, что в селе Пседах Малгобекского района силовики блокировали частный дом, где укрывались боевики. На территории села был введен режим контртеррористической операции.