Силовики вступили в бой с бандитами на северо-западе Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов вступили в бой с боевиками в селе Пседах Малгобекского района на северо-западе Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Силовики блокировали частный дом, где укрывались участники бандподполья, уточняет ТАСС. Преступники открыли огонь по стражам порядка.

На территории данного населенного пункта введен режим контр-террористической операции. Действует ряд ограничений на передвижение транспорта и гражданских лиц.

13 августа в Назрановском районе Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль заместителя начальника батальона патрульно-постовой службы Малгобекского МОВД. Полицейский скончался от полученных ранений.

14 августа сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в дагестанском селе Орота лидера так называемой хунзахской бандгруппы. Хаджимурад Гаджиев отказался сдать оружие и открыл стрельбу по силовикам. В ходе боестолкновения находившийся в федеральном розыске преступник был уничтожен.