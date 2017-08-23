«Тонны» редких видео про Apple и Джобса спасены от зачистки на YouTube

Житель США Сэм Генри (Sam Henri) потратил несколько месяцев на создание архива из редких и ранее неизвестных роликов, связанных с компанией Apple, после того как YouTube закрыл доступ к каналу с самым большим числом подобных видео. Об этом сообщает Motherboard.

Всего 15-летний поклонник «яблочной» техники собрал 810 роликов. Это реклама, выступления, презентации и забавные моменты из жизни сотрудников, в том числе фрагменты с молодым основателем компании Стивом Джобсом. Самыми ранними оказались записи 1980 года.

Он наткнулся на пост на Reddit, в котором создатель канала Every Apple Video («каждое видео Apple») рассказал о решении администрации YouTube удалить весь сохраненный им контент из-за проблем с авторскими правами. Тогда Генри начал собирать собственный архив самых ценных видеоматериалов, связанных с компанией, используя сайты archive.org, YouTube, заархивированные версии сайта Apple. Он также обратился за помощью помощь к другим юзерам Reddit.

Найденные ролики были размещены на новом YouTube-канале, но его быстро обнаружили «чистильщики» и заблокировали доступ. После неудачи Генри совместно с другими пользователями создал архив на отдельном сервере.