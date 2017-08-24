Власти Тувы сочли обычной историю ходившей зимой по тайге четырехлетней девочки

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол назвал историю четырехлетней Салгана Салчак, прошедшей зимой восемь километров по тайге за помощью для больной бабушки, совершенно естественной с точки зрения уклада жизни коренных тувинцев. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости.

По его словам, в республике детей воспитывают так, чтобы они с раннего возраста были как можно самостоятельнее и помогали старшим. «Это правило кочевой жизни, из которой выросла культура тувинского народа. Здесь девочка к шести-семи годам должна уметь многое из того, что положено женщине: убираться, разжигать очаг, готовить еду, шить, нянчить младших и другое. Мальчишкам уже в девять-десять лет положено крепко сидеть в седле, управляться с конем, пасти скот, выполнять многие виды мужской работы на стоянке», — сказал Кара-оол.

Глава региона подчеркнул, что ребенок должен сам познавать реалии жизни и учиться справляться с трудностями. Долг родителя и взрослых — быть рядом в такие моменты, насколько это возможно. «Если вдуматься, как может быть плохой мать, у которой дочка умеет перебороть страх, сознает ответственность за близких людей, знает, как выжить в тайге, где нет элементарных для XXI века вещей вроде мобильной связи, электричества, дорог и так далее?» — добавил он.

В марте тувинские следователи возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» в отношении матери ребенка. Выяснилось, что 31-летняя жительницы Тере-Хольского района оставила дочь у своих пожилых родителей, проживающих в труднодоступном месте Салдам-Белдир, а сама уехала в райцентр. 8 февраля бабушке стало плохо, и девочка отправилась за помощью в ближайший населенный пункт. За четыре часа в сильный мороз она добралась до чабанской стоянки, однако к моменту приезда врачей ее бабушка скончалась. Девочка была госпитализирована с переохлаждением.