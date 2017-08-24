Федор Чистяков отменил концерты в России из-за остановки выдачи виз в США

Петербургский музыкант, основатель и бывший лидер группы «Ноль» Федор Чистяков отменил выступления, запланированные в России. Причиной послужила приостановка Вашингтоном выдачи неиммиграционных виз в США, сообщил он на своем сайте.

«Для меня это означает, что получение мной визы, позволяющей мне въезд обратно в США, ставится под очень большой вопрос. Эта новость сама по себе поставила на уши», — объяснил Чистяков.

«В принципе, для осуществления гастрольной поездки не было ни каких проблем, хотя было неприятное чувство, что как будто идешь в дом, в котором полыхает пожар, и ты не знаешь, выйдешь ты оттуда живым или нет», — добавил музыкант.

Ближайший концерт Чистякова в России должен был состояться в Москве 18 ноября.

21 августа стало известно, что Соединенные Штаты с 23 августа планируют приостановить выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября предоставление документов намерены возобновить, но только в Москве.

В конце июля Чистяков объявил, что останется жить в США, куда приехал с туром. Исполнитель отметил, что к этому решению его подтолкнул запрет в России организации «Свидетели Иеговы», в которой он состоит более 20 лет. Директор музыканта в тот же день подчеркнул, что речь не идет об эмиграции, Чистяков остается российским гражданином.

В апреле Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.