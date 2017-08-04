Обвиненный в экстремизме бард из Дна бежал в Финляднию

Бард Борис Яковлев из города Дно Псковской области, на которого в апреле завели уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности, тайно бежал в Финляндию. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает «Московский комсомолец».

Как объяснил музыкант, он принял решение о побеге, узнав от адвоката Дмитрия Динзе, что ему грозит реальный срок и что легально покинуть страну и не быть арестованным у него уже не было возможности.

В апреле сообщалось, что региональное управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) усмотрело в текстах музыканта, опубликованных в интернете, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Под подозрение попали такие композиции Яковлева, как «Про выборы», «Мы свой лимит на революции уже исчерпали», «Над головою карлика», «Мне вот интересно», «Читая новостную ленту».

Свои работы Яковлев публиковал на видеохостинге YouTube и в социальной сети «ВКонтакте».

В понедельник, 31 июля, появилась информация о том, что музыкант Федоро Чистяков, в прошлом лидер группы «Ноль», принял решение остаться в США на неопределенный срок после того, как в России была запрещена организация «Свидетели Иеговы», к которой он принадлежит.