Тейлор Свифт выпустит новый альбом в ноябре

Американская певица Тейлор Свифт анонсировала новую пластинку. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.
Альбом будет называться Reputation, его релиз состоится 10 ноября.
Свифт также показала обложку будущего диска.
В другом посте исполнительница пообещала выпустить сингл вечером в четверг, 24 августа.
Ранее в августе Свифт удалила все публикации из своих соцсетей. Фанаты предположили, что их ждет новый проект от певицы.
В настоящий момент в дискографии 27-летней артистки пять студийных пластинок, последняя из которых, под названием «1989», вышла в 2014 году.