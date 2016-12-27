Тейлор Свифт пришла на рождественскую вечеринку к 96-летнему поклоннику

Американская певица Тейлор Свифт посетила семейный рождественский ужин своего 96-летнего фаната, ветерана Второй мировой войны Сайруса Портера. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет портал Mashable.

Артистка сыграла на гитаре и исполнила свою песню Shake it Off. Свифт также сделала множество селфи с членами семьи Портера.

Тейлор Свифт — 27-летняя американская кантри-поп-певица, за свою карьеру продавшая более 40 миллионов копий альбомов и получившая 10 наград «Грэмми». В 2016-м она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии журнала Forbes. Издание оценило доходы артистки за 12 месяцев в 170 миллионов долларов.

Ранее в декабре актер Билл Мюррей поздравил песней Happy Birthday To You 94-летнюю баскетбольную болельщицу Мэриэллен Хук Уибл.