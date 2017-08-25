США изучают возможность применения силы против Венесуэлы

Вашингтон изучает возможность применения силы в отношении Венесуэлы, но в ближайшее время не планирует военного вмешательства. Об этом заявил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает Reuters.

По его словам, силовой вариант против Каракаса возможен только в случае дальнейшего ухудшения ситуации в этой южноамериканской стране.

Одновременно с Макмастером выступил глава Минфина США Стивен Мнучин. Он рассказал, что Белый дом считает недопустимой сложившуюся ситуацию в Венесуэле, и Дональд Трамп «ясно дал это понять, подписав проект закона о санкциях», — заявил министр, добавив, что «речь идет не о смене руководства Венесуэлы, а о восстановлении демократического процесса и верховенства права».

Ранее 25 августа Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Отныне запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA. Также запрещено проводить сделки с некоторым количеством уже выпущенных долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также с дивидендами, которые выплачивают власти страны.

В субботу, 19 августа, учредительное собрание Венесуэлы одобрило указ, устанавливающий для него законодательные функции и фактически распускающий парламент страны. При этом подконтрольный оппозиции парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея) назвал действия учредительного собрания противоречащими конституции и потребовал не допустить роспуска законодательной власти.

Госдеп США также осудил решение венесуэльского учредительного собрания.