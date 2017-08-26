Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

Пользователи сети пожаловались в Twitter на сбои в работе Facebook и Instagram. Юзеры отмечают, что проблемы с сервисами продолжались около часа, примерно в 17:30 по московскому времени все заработало.
«Зайти в Twitter, чтобы узнать, только ли у меня не работают Facebook и Instagram. Похоже, я не один».
При попытке войти в Facebook на экране пользователя появлялось сообщение о ведущемся техническом обслуживании. «Вы сможете вновь войти в систему через несколько минут», — говорилось в нем.
При этом пользователи, которые были залогинены в соцсети, могли перемещаться между страницами и смотреть ранее опубликованные посты, но у них не получалось оставлять записи и комментарии: соцсеть выдавала ошибку. «Возникла проблема при обновлении вашего статуса. Пожалуйста, попробуйте еще раз через несколько минут», — отмечалось в тексте.
Желающие загрузить фотографии в Instagram также сталкивались с сообщением о проблеме.
Пользователи Twitter написали о сбое из разных стран. Они также пошутили, что у людей появилась возможность пообщаться в семьей, и строили предположения, кто же мог «положить» соцсети. Среди вариантов — лидер КНДР Ким Чен Ын.
7 августа в работе Facebook уже происходил масштабный сбой. В июле из-за проблем пользователи Instagram столкнулись с массовыми уведомлениями об удалении и блокировке их аккаунтов.
Instagram был приобретен компанией Facebook в апреле 2012 года.