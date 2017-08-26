МВД назвало число участников акции на проспекте Сахарова

В акции, проходящей 26 августа на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, участвует тысяча человек, что в 10 раз меньше заявленного организаторами количества. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — отметили в ведомстве.

В субботу, 26 августа, на проспекте Сахарова проходит марш «За свободный интернет». Мероприятие согласовано с властями.

На месте проведения акции замечены представители ЛГБТ-сообщества и сторонники националистических движений.