Леваки в масках попытались атаковать здание Роскомнадзора

Люди в масках попытались атаковать здание Роскомнадзора в Китайгородском проезде в Москве. Акция была пресечена охраной, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Инцидент произошел утром 19 июля до начала рабочего дня. «Группа скрывающих свои лица молодых людей (пять человек) появилась перед входом в здание Роскомнадзора. На улице они сожгли один файер», — сказал он.

По словам Ампелонского, при появлении охранников здания молодые люди разбежались в разные стороны. «На деятельности ведомства и его сотрудников инцидент не отразился вообще никак», — добавил представитель Роскомнадзора.

О причастности к акции заявило движение «Левый блок». На его сайте сообщается, что активисты заперли двери здания велосипедными замками, разбросали листовки и повесили на табличку Роскомнадзора «заглушку» наподобие той, что видят пользователи при посещении заблокированных сайтов.

Днем 19 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании мессенджеров, передает РИА Новости. Документ обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого требования.