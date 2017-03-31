Генпрокуратура потребовала заблокировать призывающие на незаконный митинг сайты

Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайтов, призывающих людей выйти на массовую акцию 2 апреля в крупных городах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в пятницу, 31 марта.

В своем обращении Генпрокуратура ставит вопрос о принятии мер по ограничению доступа к распространяемым в интернете материалам с призывами об участии в массовых мероприятиях на Красной площади в Москве и других городах. В ведомстве напомнили, что «организатор публичного мероприятия не вправе проводить публичную агитацию среди граждан без уведомления уполномоченных органов». Соответствующего уведомления, как указали в ведомстве, не поступало.

ТАСС сообщает, что столичная полиция предостерегла граждан от участия в несанкционированной акции в воскресенье.

«В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля столичное ГУ МВД России отмечает, что в мэрию не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день», — сказал собеседник агентства. Полиция предупредила, что «органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы» в период проведения несанкционированной акции.

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26 марта в центре Москвы состоялся несанкционированный митинг. В нем, по официальной информации, участвовали до восьми тысяч человек.

По разным оценкам, были задержаны от 600 до тысячи человек. Навального посадили на 15 суток под арест. Его соратник Леонид Волков получил 10 суток. Еще 40 человек оказались под стражей за нарушения административного кодекса. Троих оштрафовали.

Власти Москвы отказались согласовывать антикоррупционное шествие по Тверской, а также митинг на улице Охотный Ряд и предлагали альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, однако организаторы акции отказались от них.

Аналогичные акции прошли во многих городах страны.