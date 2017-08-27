В Томске торжественно открыли колонку с водой

Торжественное открытие сетей водоснабжения на улицах Шпальная и Строевая прошло в Томске. Мэр города Иван Кляйн и спикер гордумы Сергей Панов перерезали красную ленту перед колонкой с водой, сообщает портал Tomsk.ru.

Как отмечает издание, до строительства сетей, жители домов на этих улицах получали воду от «Томскводоканала» два раза в неделю. Теперь к водоснабжению удалось подключить 78 частных домов.

«Долгое время люди испытывали трудности не только с подвозом воды, но и подвергали себя опасности в случае пожара. В домах пока еще нет воды, но на улицах она уже есть. В этом районе расположено 29 колодцев, с которых можно подключать воду в дома», — отметил Кляйн.

Кроме 29 колодцев, система включает семь колонок и пять пожарных гидрантов. Стоимость строительства составила около 13 миллионов рублей.

В июне сообщалось о торжественном открытии скамейки в Сочи со станцией для зарядки мобильных телефонов. Пользователей соцсетей тогда возмутило поведение мэра города Анатолия Пахомова, который во время церемонии прогнал волонтера, попытавшегося помочь перерезать красную ленточку.