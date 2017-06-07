Прогнавший из кадра волонтера мэр Сочи возмутил горожан

Видео: Sochi Online / YouTube

Жителей Сочи возмутило поведение мэра Анатолия Пахомова во время торжественного открытия скамейки со станцией для зарядки мобильных телефонов. Видеозапись, на которой он грубо прогнал из кадра волонтера, опубликована на канале Sochi Online на YouTube.

В ролике видно, как юноша попытался поддержать красную ленту, чтобы главе города было удобнее ее разрезать. «Ну, отойди, ну что ты в самом деле! В телевизор все хочешь? Давай отойди-отойди! Не надо этого делать. Слушай, ты немного перебарщиваешь», — сказал Пахомов молодому человеку и отодвинул его рукой.

В комментариях под видео, опубликованном 31 мая, пользователи сети делились гневными откликами. «Свинство. Надеюсь, ему тоже так скоро скажут﻿», — написал один из комментаторов. «Что-то он к детям так строго», — заметил другой. Юзеры также назвали мэра быдлом и предложили ему уйти в отставку.

Ранее в июне негодование сочинцев вызвало поведение Пахомова на детском празднике: глава города бросил на землю сетку с мячами в качестве подарка детям. «Как собакам, мол, подавитесь», — отметили некоторые жители Сочи. В горадминистрации заявили, что нападки на мэра преувеличены, так как он остался на площадке и еще долго играл с детьми.