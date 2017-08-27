В Турции арестован один из лидеров ИГ

Турецкие власти арестовали одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Боевику 41 год, он является гражданином Ирака. Его полное имя не называется, в полицейских сводках он фигурирует под инициалами C.E.T. Задержание и последующий арест были проведены в городе Эскишехир.

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Издание уточняет, что C.E.T. отбывал тюремный срок у себя на родине по обвинению в подготовке покушения на жизнь Нури Аль-Малики, бывшего премьр-министром страны в период с 2006 по 2014 год. Однако при помощи сообщников преступнику удалось бежать из мест лишения свободы.

7 августа спецслужбы Ирана сообщили о задержании 27 человек по подозрению в причастности к ИГ. Пятеро из них готовились к проведению терактов в различных городах Исламской Республики, остальные выполняли вспомогательные функции. 17 человек были задержаны на территории страны, еще десять — за границей, а затем переданы Тегерану. Во время проведения спецоперации у потенциальных террористов изъяли оружие.