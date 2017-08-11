Осужденный в Турции сторонник ИГ фигурировал и в российском уголовном деле

Гражданин России Ренат Бакиев, который был задержан в Турции по подозрению в террористической деятельности, разыскивался властями России, как фигурант уголовного дела об участии в незаконных вооруженных формированиях за рубежом. Об этом в пятницу, 11 августа, источник в российских правоохранительных органах сообщил «Интерфакс».

По словам источника, 10 апреля 2014 года Бакиев авиарейсом «Нижнекамск — Стамбул» вылетел транзитом через Турцию в Египет для обучения в одном из теологических учебных заведений. Позже он оказался в Сирии, где вступил в ряды запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

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«В июле 2015 года в отношении Бакиева компетентными органами России было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления по статье 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством РФ")», — рассказал источник.

По его словам, Бакиев был объявлен в федеральный и международный розыск. При этом в октябре 2015 года его задержали на территории Турции и поместили в тюрьму. Однако затем Бакиев был освобожден и подал заявление на временное проживание в стране.

Ранее стало известно, что Ренат Бакиев приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы. О его задержании турецкие СМИ сообщили 10 августа; по их данным, мужчина подозревается в подготовке атаки на военный самолет США с использованием беспилотника в районе авиабазы Инджирлик на юге Турции.