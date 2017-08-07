Спецслужбы Ирана задержали 27 боевиков ИГ

Сотрудники иранских спецслужб задержали 27 человек по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает IRNA.

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Пятеро из них готовились к проведению терактов в различных городах Исламской Республики, остальные выполняли вспомогательные функции. 17 человек были задержаны на территории страны, еще десять — за границей, а затем переданы Тегерану. Во время проведения спецоперации у потенциальных террористов изъяли оружие.

7 июня в столице Ирана произошел двойной теракт. Нападению подверглись здание парламента и мавзолей первого верховного лидера страны — аятоллы Хомейни. Жертвами атаки стали 12 человек, 39 получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя ИГ. Корпус стражей Исламской революции пообещал отомстить исламистам.