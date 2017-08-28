В МВД предложили изменить правила проезда перекрестков с круговым движением

В МВД России предложили изменить правила проезда перекрестков с круговым движением. Подготовленный в ведомстве проект опубликован на портале проектов нормативных актов.

В частности, правила дорожного движения предлагается дополнить следующим пунктом: «При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, обозначенный знаком 4.3 (при пересечении равнозначных дорог — прим. ред «Ленты.ру»), водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».

Авторы инициативы обуславливают необходимость внесения этой поправки «двоякостью восприятия водителями действующих норм, что приводит к образованию заторов и совершению дорожно-транспортных происшествий». Согласно действующему порядку приоритеты при пересечении подобных перекрестков устанавливаются произвольно.

В МВД отметили, что предложенная схема установлена «практически во всех европейских странах» и ее принятие приведет к увеличению пропускной способности улиц.

14 августа сообщалось о проекте нового административного регламента, регулирующего правила общения гаишников с водителями. Согласно этому документу, инспектору ГИБДД запрещается курить и грубить при разговоре с гражданами. Кроме того, дорожные полицейские должны будут «свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания».