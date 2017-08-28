Умерла звезда «Высокого блондина в черном ботинке» Мирей Дарк

Французская актриса Мирей Дарк скончалась в Париже в возрасте 79 лет. Об этом ее родственники заявили французскому радио RTL в понедельник, 28 августа.

Причина смерти не называется. Отмечается, что в сентябре 2016 года актриса пережила три инсульта, а после кровоизлияния в мозг потеряла способность говорить.

Кадр: фильм «Игра в ящик» 1 /3

Дарк родилась в 1938 году во французском городе Тулон. За свою карьеру она снялась более чем в 50 фильмах, среди них — «Высокий блондин в черном ботинке» и «Возвращение высокого блондина» Ива Робера, «Игра в ящик» и «Ледяная грудь» Жоржа Лотнера, «Борсалино» Жака Дерэ, а также «Возвращение надоедливой букашки» Жерара Пиреса.

В 1970-х Дарк встречалась с актером Аленом Делоном. В 2005 году актриса стала Рыцарем Почетного легиона Франции.