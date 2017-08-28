Отчаявшаяся американка дозвонилась в прямой эфир с крыши затопленного дома

Американка Аиша Нельсон (Aishia Nelson) дозвонилась в прямой эфир программы «Доброе утро, Америка» и показала зрителям, что вместе с десятками других людей находится на крыше затопленного здания из-за урагана «Харви». На это обратило внимание издание Mashable.

Женщина в отчаянии попросила ведущих помочь им. По ее словам, соседний дом уже обрушился, а она и еще 30 человек оказались в ловушке. Застрявшие посреди наводнения также пожаловались на то, что находятся в ожидании помощи без воды и еды.

Позднее стало известно, что после эфира американка смогла связаться со спасателями, и всех пострадавших благополучно эвакуировали из опасной зоны.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, потом снизили до уровня тропического шторма. Погибли по меньшей мере 5 человек, более 10 пострадали.