Почти половина туристов в Анталье оказались россиянами

Доля россиян в общем потоке путешественников в турецкую провинцию Анталья в этом году достигла 39 процентов. Такую информацию во вторник, 29 августа, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По состоянию на середину последнего летнего месяца 2017 года, в Анталье побывали 2,35 миллиона отдыхающих из РФ. Это больше, чем за аналогичный период 2015-го, и почти равно показателям января-августа 2014-го.

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В целом турецкий курортный регион за семь с половиной месяцев текущего года принял более шести миллионов зарубежных гостей. За тот же промежуток 2016-го в Анталье отдохнули 3,38 миллиона путешественников (увеличение почти в два раза). Поток туристов из Европы в турецкую провинцию при этом продолжает падать.

По данным аэропорта Анталья, 12 августа был зафиксирован абсолютный рекорд: тогда воздушная гавань приняла 70,45 тысячи пассажиров. В среднем в день туда прилетают порядка 60 тысяч путешественников.

Ранее стало известно, что турпоток из России в Турцию вырос в 11 раз за семь месяцев 2017 года. Кроме того, за данный период Россия оказалась лидером по общему числу отдыхающих в республике.

В ноябре 2015 года Москва запретила чартеры между двумя странами. Причиной таких мер стали действия турецких военных, которые сбили бомбардировщик РФ, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Ограничение негативно сказалось на турпотоке в Турцию. В августе 2016-го запрет был снят, в сентябре в страну вылетел первый чартер из РФ.