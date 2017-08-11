В Анталье предложили разрешить туристам доступ к затопленному городу

Власти Антальи призывают разрешить занятия дайвингом на территории полузатопленного древнего города в турецкой провинции. Об этом в пятницу, 11 августа, пишет The Telegraph.

Губернатор Антальи Мюнир Каралоглу (Münir Karaloğlu) обратился с соответствующей просьбой в министерство культуры и туризма республики. Чиновник предлагает позволить желающим совершать погружения у необитаемого острова Кекова, на северной стороне которого находятся руины античного населенного пункта Долихисте. Он был разрушен землетрясением во II веке нашей эры. В настоящее время сооружения частично ушли под воду.

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Каралоглу указывает, что данная мера поможет увеличить турпоток в Анталью. Он также отмечает, что погружения в районе Долихисте будут проходить под контролем инструкторов и ученых. Как в турецком министерстве отреагировали на данное обращение, пока неизвестно.

Запрет на дайвинг в Долихисте был введен в 1986 году. Турецкое правительство считает древние руины архитектурным памятником. В 1990 году эта зона была объявлена особо охраняемой.

В 2000 году Турция предложила ЮНЕСКО внести Долихисте в список объектов Всемирного наследия. В настоящее время город находится в предварительном списке международной организации.

Представитель дайвинг-центра на Кекове Левент Ышик (Levent Işık) прогнозирует, что, в случае снятия упомянутого запрета, поток посетителей на остров резко возрастет, так как многие исследователи захотят лично изучить эти древние руины.