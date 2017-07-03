Каждый третий турист в Анталье оказался россиянином

За первые шесть месяцев 2017 года в Анталье отдохнули 1,1 миллиона россиян. Всего на турецкий курорт приехали 2,8 миллиона иностранных туристов. Об этом со ссылкой на данные администрации Антальи сообщает Ассоциация туроператоров России.

Таким образом, турпоток из России на курорт за январь — июнь этого года превысил аналогичные показатели 2015 года. Тогда на Средиземном побережье Турции отдохнули 868 тысяч российских путешественников. При этом отмечается, что в 2016 году за первые полгода Анталья приняла всего 25 тысяч россиян.

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Самым популярным для отдыха месяцем в этом году у россиян стал июнь. В это время на курортах Антальи отдохнули 584 тысячи путешественников. В июне каждый второй турист прибыл в провинцию из России.

Уточняется, что Анталья в первые шесть месяцев 2017 года потеряла 24 процента немецких и 40 процентов голландских путешественников, а также 56 процентов туристов из скандинавских стран. Положительную динамику показали рынки Украины, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Польши.

В конце июня сообщалось, что самым подешевевшим турецким направлением этого лета оказалась Аланья. Цены на авиабилеты по этому маршруту из Москвы упали на 28 процентов. Средняя стоимость перелета в обе стороны составила 11,7 тысячи рублей.