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Путин поздравил Саргсяна с 20-летием договора о дружбе с Арменией

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Серж Саргсян
Серж Саргсян

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему армянскому коллеге Сержу Саргсяну по случаю 20-й годовщины заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает сайт Кремля.

«Договор 1997 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Армении. Подписание этого важного документа создало условия для расширения политического диалога, для качественного наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», — говорится в сообщении.

Путин высоко оценил развитие российско-армянских отношений, которые, по его словам, за последние два десятилетия вышли на уровень союзнического взаимодействия. Так, Москва и Ереван плодотворно сотрудничают в рамках евразийских интеграционных процессов, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Российский лидер подтвердил готовность продолжать активную совместную работу по наращиванию всего комплекса двусторонних связей в интересах народов двух стран.

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