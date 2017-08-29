Садоводы обвинили Alexander McQueen в плагиате

Основатели шотландской садовой компании Greencroft Shetland Люк и Кэти Холт обвинили британский модный дом Alexander McQueen в плагиате. Об этом сообщает The Fashion Law.

Поводом для недовольства стали кадки для цветов. По словам Холтов, консультанты марки сфотографировали эти кадки, а позднее они были использованы в оформлении подиума на одном из показов 2017 года, а также для создания одной из моделей из весенне-летней коллекции.

Представители модного дома подтвердили, что использовали снимок с товаром, но не знали авторов уникальной кадки. Свою вину они не признали.

Alexander McQueen — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, а также парфюмерии и нижнего белья. Основан в 1992 году дизайнером Александром Маккуином. Во время показов он оборачивал моделей в целлофан, использовал образы ведьм и призраков, а также подбирал манекенщицам гротескный макияж.