Aizel предложил вещи Alexander McQueen по европейским ценам

Интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Aizel объявил о введении цен, аналогичных ценам в европейских интернет-магазинах, и анонсировал расширение ассортимента. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель интернет-магазина во вторник, 1 августа.

В Aizel в ближайшее время будут представлены вещи бренда Alexander McQueen из межсезонной коллекции, созданной креативным директором марки Сарой Бертон: она вдохновлялась работами английского скульптора-абстракционистки Барбары Хепуорт и идеей woman's power.

Вскоре в ассортименте магазина появятся коллекции Balenciaga, Golden Goose, Marchesa, Moncler, MM6, Opening Ceremony, Rag&Bone и других.

Интернет-магазин Aizel.ru основан в России предпринимательницей Айсель Трудел. В магазине представлены коллекции Gucci, Burberry, Valentino, Etro, Marc Jacobs и других зарубежных и российских брендов. Имеются свадебный и детский разделы. В июне 2017 года магазин объявил о запуске категории товаров для мужской аудитории интернет-покупателей.

