Назарбаев призвал легализовать статус де-факто ядерных государств

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал легализовать ядерный статус государств, обладающих таким оружием. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает «Казинформ».

«Мною предлагается провести легализацию статусов всех де-факто ядерных государств и созвать саммит стран-обладателей ядерного оружия, чтобы совместно обсудить вопросы и решение этой глобальной проблемы», — цитирует агентство казахстанского лидера.

Расширение круга стран, входящих в так называемый ядерный клуб, было запрещено Договором о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. К 1990 году к этому акту присоединилось около 170 государств. Подписать договор отказались Индия, Пакистан, Корейская Народно-Демократическая Республика и Израиль. Последний не опровергает и не подтверждает факт наличия ядерного оружия.

Казахстан, Украина и Белоруссия отказались от ядерного оружия после распада СССР. В 1992 году эти бывшие советские республики подписали так называемый Лиссабонский протокол о признании себя неядерными государствами.