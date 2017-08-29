Британцы показали подборку одежды к новому учебному году

Британская марка Next составила подборку одежды к наступлению нового учебного года. В нее вошли вещи из прошлых и новых коллекций. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

В подборке Back to school представлены вещи удобного кроя и классической цветовой палитры: юбки, рубашки, светера, брюки, пиджаки, сарафаны и пуховики. Они представлены на российском сайте магазина.

Фото: пресс-служба Next 1 /5

Под маркой Next продается молодежная одежда, обувь и аксессуары. Первый фирменный магазин был открыт в 1982 году. Вещи шьются преимущественно из натуральных тканей спокойных оттенков.

В начале августа американская марка American Tourister представила коллекцию багажа. В нее вошли чемоданы, портфели и пеналы с изображением героев мультфильма «Тачки».