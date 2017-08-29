Путин проведет открытый урок в ярославской школе

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок в одной из школ Ярославля, в ходе которого поднимет тему будущего страны. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Предполагается, что урок будет транслироваться в других субъектах федерации.
После этого глава государства посетит форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». В мероприятии примут участие «талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как "Роскосмос", "Росатом", НИЦ Курчатовский институт», уточнил собеседник газеты.
Пропрезидентское движение Общественный народный фронт (ОНФ), в свою очередь, организует урок под названием: «Россия, устремленная в будущее». Задействовать в нем планируют спортсменов, представителей науки, образования и культуры, героев СССР и России. В акции поучаствуют более тысячи школ из 85 регионов и более 150 тысяч человек. В ОНФ «Коммерсанту» пояснили, что «успешные выпускники этих школ расскажут, о чем они мечтали, будучи школьниками, и кем стали сейчас, что они сделали для достижения такого будущего».
Путин ежегодно посещает школы в День знаний. В 2016-ом он общался с учащимися во Владивостоке. За год до этого президент приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр «Сириус» в Сочи. Глава государства рассказал о пользе образования, вреде смуты и объяснил, почему ослабляется рубль.
Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» пройдет в Ярославле с 1 по 4 сентября.