Географ прокомментировал идею Путина расширить школьный курс по своей дисциплине

В российском педагогическом сообществе поддержали предложение президента Владимира Путина вернуть два часа уроков географии в школы с шестого по десятый класс, высказанное им сегодня во время заседания попечительского совета Российского географического общества (РГО). Об этом «Ленте.ру» сообщил почетный работник общего образования России, учитель географии Леонид Перлов.

Процесс урезания часов по географии начался около 10 лет назад, отметил Перлов. Эти часы стали отдавать физкультуре и различным пробным предметам вроде «духовного краеведения» или основ православной культуры.

«Очень многие учителя географии, и я в том числе, много лет борются с усыханием курса географии. Один час в неделю — методический нонсенс», — сказал Перлов.

Перлов объяснил, что несколько лет назад программа по географии десятого и шестого класса была разбита на два года. Теперь этот предмет изучают также в пятом и одиннадцатом классах по одному часу. Для пятиклассников, по словам Перлова, это слишком сложный предмет, а для выпускного класса — уже не актуальный, так как ЕГЭ по этому предмету по всей стране в год сдают 21-22 тысячи учеников.

24 апреля на заседании Российского географического общества (РГО) Путин назвал географическую науку основой формирования патриотизма и национальной идентичности. Президент призвал школы преподавать этот предмет по два часа с шестого по десятый класс.