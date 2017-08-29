«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина и пообещал вернуть его на карты

«Яндекс» объяснил исчезновение острова Сахалин со своих карт. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам пресс-секретаря корпорации Дмитрия Горчакова, проблема была связана с обновлением сервиса. Из-за сбоя регион не отображался на картах некоторых масштабов, но его было видно на спутниковых снимках и гибридном слое. «Мы это уже исправили: Сахалин вернется и появится и в мобильной, и в веб-версии сервиса», — пообещал он.

Горчаков добавил, что сбой не затронул геолокационные сервисы, так как они получают координаты непосредственно от устройства пользователя. На момент написания новости неполадки не были устранены.

Ранее пользователи заметили, что остров перестал отображаться на некоторых картах, и по времени это совпало с запуском северокорейской ракеты в сторону Японии. Сахалин было видно при максимальном удалении (три тысячи километров в сантиметре), в масштабах тысяча, 600 и 200 километров в сантиметре он пропадал, а вновь появлялся только при дальнейшем приближении.