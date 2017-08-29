В ДНР пообещали воюющему за Киев российскому актеру суд за военные преступления

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировала заявления российского актера Анатолия Пашинина, воюющего в Донбассе на стороне украинских силовиков.

По словам чиновницы, артиста ждет суд за военные преступления. «Собираются материалы, подаются в международные инстанции. Уничтожение гражданской инфраструктуры и мирных граждан — это военное преступление», — пояснила она.

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Говоря о словах Пашинина, который признался, что получает удовольствие от сражений на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), Никонорова заявила, что в рядах противника нередко встречаются люди с «извращенной натурой и характером». «У нас нет людей, которые воюют ради удовольствия. У нас люди защищают свою родину и своих родных и близких», — добавила глава МИД ДНР.

Пашинин известен, в частности, по сериалу «Грозовые ворота», а также фильмам «Адмирал» и «Мы из будущего». Информация о том, что он стал добровольцем украинской армии и несет службу в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, появилась 25 августа. Спустя несколько дней сам актер признался, что «ловит кайф» от происходящего. «Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю (...). Независимость, она вот здесь», — сказал он.

По имеющимся данным, Пашинин состоит в рядах батальона «Аратта» Добровольческой украинской армии, которая была создана на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».