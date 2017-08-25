Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе

Российский артист Анатолий Пашинин, снимавшийся в сериале «Грозовые ворота», а также фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего», стал добровольцем украинской армии и несет службу в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом в пятницу, 25 августа, на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

«Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц как боец восьмого батальона Украинской добровольческой армии, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник независимости (День независимости на Украине отмечается 24 августа — прим. «Ленты.ру») имеет настоящий, неповторимый вкус», — написал Цаплиенко, опубликовав и фотографии с артистом.

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Цаплиенко также анонсировал сюжет на украинском телевидении о превращении «киношного героя в настоящего».

Анатолий Пашинин родился в Кировоградской области, детство провел в Запорожье. На пятом курсе Запорожской государственной инженерной академии уехал в Москву, где поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Сниматься в кино начал в 2001 году. В 2014-м он уехал из России на Украину. Неоднократно высказывался в поддержку Евромайдана, а позже — за «тотальную» войну с сепаратистами в Донбассе. Он несколько раз посещал зону вооруженного конфликта, лично знаком со многими украинскими военнослужащими, рассказывал он в интервью порталу «Главред».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.