Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе

Российский актер театра и кино Анатолий Пашинин заявил, что «ловит кайф» от того, что воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

«Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю (...). Независимость, она вот здесь», — сказал актер.

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Он также показал на камеру свой паспорт гражданина РФ, назвав его «россиянским». Кроме того, актер отметил, что ему до сих пор предлагают роли в российском кино. Как передает «ТСН», Пашинин воюет в рядах батальона «Арата» Добровольческой украинской армии, которая была создана на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

25 августа сообщалось, что Пашинин стал добровольцем украинской армии и несет службу в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. «Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц как боец восьмого батальона Украинской добровольческой армии, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой», — рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

Анатолий Пашинин родился в Кировоградской области Украинской ССР, детство провел в Запорожье. На пятом курсе Запорожской государственной инженерной академии уехал в Москву, где поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Снимался в сериале «Грозовые ворота», а также фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего». В 2014-м он уехал из России на Украину. Неоднократно высказывался в поддержку Евромайдана, а позже — за «тотальную войну с сепаратистами» в Донбассе.