Тим Кук получил от Apple вознаграждение в 89 миллионов долларов

Генеральный директор Apple Тим Кук получил вознаграждение в виде 560 тысяч акций Apple, половина из которых привязана к показателям компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что этот объем акций является максимальным, который можно получить в рамках программы компенсации руководителей в Apple. Стоимость полученных Куком акций, исходя из цены бумаг на закрытии торгов на тот момент (159,27 доллара за бумагу) составила порядка 89,2 миллиона долларов.

Кук получил бумаги, привязанные к показателям корпорации, поскольку за последние три года активы Apple показали более уверенный рост, чем у двух третей компаний из топ-500 по рейтингу Standard & Poors.

Тим Кук получает вознаграждение ежегодно начиная с 2011 года, когда он занял пост гендиректора Apple.

В августе 2017 года после публикации ежеквартального отчета акции Apple выросли до рекордных 159,75 доллара за штуку. Корпорация увеличила свой прогноз по выручке от продаж смартфонов с сентября по ноябрь, оценив ее в 49-52 миллиарда долларов, тогда как аналитики прогнозировали ее в объеме 49,1 миллиарда долларов.

В середине августа стало известно, что Apple намерена инвестировать один миллиард долларов в производство собственного видеоконтента в 2018 году. Как сообщали СМИ, Apple может купить права на производство десяти телесериалов.

В июле сообщалось, что чистая прибыль российской дочерней структуры Apple «Эппл Рус» за прошлый год выросла в 896 раз, до 6,45 миллиарда рублей против 7 миллионов в 2015-м. Выручка американской корпорации в России увеличилась в 1,7 раза и составила 123,6 миллиарда рублей. Прибыль от продаж в 2016 году взлетела более чем вдвое — до 7,1 миллиарда рублей.