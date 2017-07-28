Apple увеличила прибыль в России в 900 раз

Чистая прибыль российской дочерней структуры Apple «Эппл Рус» за прошлый год выросла в 896 раз, до 6,45 миллиарда рублей против 7 миллионов в 2015-м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Выручка американской корпорации в России увеличилась в 1,7 раза и составила 123,6 миллиарда рублей. Прибыль от продаж в 2016 году взлетела более чем вдвое — до 7,1 миллиарда рублей.

В июне 2017-го Apple под давлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) согласилась проводить ремонт iPhone в России. Ранее ФАС обязала Apple до 1 мая открыть сервисный центр в России по замене экранов.

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В марте текущего года ФАС признала «Эппл Рус» виновной в координации цен на iPhone 5 и 6. Ведомство выяснило, что компания оказывала влияние на экономическую деятельность реселлеров (посредников) смартфонов Apple.

Apple зарегистрировала «Эппл Рус» в 2011 году и через два года перевела на нее все контракты по поставке электроники в Россию (до этого дистрибьюторы приобретали гаджеты у зарубежных структур Apple).

С «Эппл Рус», в частности, работают ретейлер «Связной», сотовые операторы «Вымпелком» и «Мегафон».