Apple согласилась ремонтировать iPhone в России

Российская дочерняя структура американской Apple — «Эппл Рус» — исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о ремонте iPhone в России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый», — говорится в сообщении.

Ранее ФАС обязала Apple до 1 мая открыть сервисный центр в России по замене экранов на смартфонах компании. Речь шла о моделях iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский ранее допускал, что дело против Apple по сервисному обслуживанию будет прекращено после исполнения предписаний.

Претензии к работе Apple в России у ФАС возникали и в марте. Антимонопольная служба уличила компанию в координации цены на iPhone. Однако и в этом случае в ведомстве не исключали, что сторонам удастся договориться и устранить нарушения без штрафных санкций. «Учитывая, что компания Apple, в отличие от некоторых других компаний, с самого начала сотрудничала с нами и мы имели диалог, то мы продолжаем с ними обсуждать самые разные варианты этого дела», — отмечал глава ФАС Игорь Артемьев.

В декабре антимонопольная служба возбудила дело против четырех ретейлеров, торгующих iPhone, которые не предоставили ведомству данные о ценах на смартфоны.