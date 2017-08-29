Участника финального забега на Олимпиаде-2016 нашли мертвым в бассейне

Перуанский легкоатлет Дэвид Торренс, участник летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, найден мертвым в США. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает TMZ.

Его тело было обнаружено в понедельник на дне бассейна жилого комплекса в Аризоне, где он готовился к соревнованиям. Причины смерти пока не установлены, полиция проводит расследование.

31-летний спортсмен является гражданином Перу, вырос и жил в США. На Олимпиаде в Рио он дошел до финального забега на 5000 метров, но в число призеров не попал.

Торренс стал первым участником Игр-2016, ушедшим из жизни. 25 августа 2017-го сообщалось о том, что после Олимпиады в Рио не умер ни один из спортсменов, выступавших на этих Играх.

«Единственный раз все атлеты сумели прожить 12 месяцев после церемонии закрытия Игр — впервые после первой современной Олимпиады 1896 года в Афинах», — отмечала журналистка Хилари Эванс.