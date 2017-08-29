Утверждены правила контроля финансируемых из ФНБ проектов

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил правила контроля и мониторинга реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Основными задачами мониторинга станет сбор и анализ информации о ходе реализации проекта, а также выявление рисков. При выявлении фактов нецелевого использования средств ФНБ финансирование проекта может быть полностью прекращено.
«По итогам проведенных плановых и внеплановых выездных мероприятий Минэкономразвития будет формировать сводный доклад за отчетный год и направлять его в правительство, Минфин, Счетную палату и Росфинмониторинг», — указано в документе.
В июле Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ. Оно завершится не позднее 1 февраля 2018 года.
Объем ФНБ к началу августа составил 4,435 триллиона рублей (74,72 миллиарда долларов), Резервного фонда — 1,007 триллиона рублей (16,91 миллиарда долларов).
В 2004 году при министре финансов Алексее Кудрине был создан Стабилизационный фонд объемом 171,3 миллиарда рублей. В 2008 году он был разделен на Резервный фонд и ФНБ (на тот момент в Стабфонде было аккумулировано 3,8 триллиона рублей).