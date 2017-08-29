Утверждены правила контроля финансируемых из ФНБ проектов

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил правила контроля и мониторинга реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Основными задачами мониторинга станет сбор и анализ информации о ходе реализации проекта, а также выявление рисков. При выявлении фактов нецелевого использования средств ФНБ финансирование проекта может быть полностью прекращено.

Материалы по теме Все проедали Как Россия будет жить без Резервного фонда

«По итогам проведенных плановых и внеплановых выездных мероприятий Минэкономразвития будет формировать сводный доклад за отчетный год и направлять его в правительство, Минфин, Счетную палату и Росфинмониторинг», — указано в документе.

В июле Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ. Оно завершится не позднее 1 февраля 2018 года.

Объем ФНБ к началу августа составил 4,435 триллиона рублей (74,72 миллиарда долларов), Резервного фонда — 1,007 триллиона рублей (16,91 миллиарда долларов).

В 2004 году при министре финансов Алексее Кудрине был создан Стабилизационный фонд объемом 171,3 миллиарда рублей. В 2008 году он был разделен на Резервный фонд и ФНБ (на тот момент в Стабфонде было аккумулировано 3,8 триллиона рублей).