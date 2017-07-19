Резервному фонду и ФНБ разрешили слиться

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом в среду, 19 июля, сообщает Rambler News Service.

Объединенный фонд будет создан на базе ФНБ с сохранением действующих целевых статей использования резервов: обеспечение сбалансированности страховой пенсионной системы, софинансирование добровольных пенсионных накоплений и финансирование дефицита бюджета.

Все средства Резервного фонда будут перечислены в ФНБ не позднее 1 февраля 2018 года.

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Также определен принцип расходования средств объединенной структуры: если общий объем средств в новом фонде превышает пять процентов ВВП, его использование будет ограничиваться выпадающими нефтегазовыми доходами, если меньше — траты ограничатся одним процентом ВВП. Лимит необходим для сохранения минимального объема резервов.

По словам замминистра финансов Владимира Колычева, на конец года в объединенном фонде будет сумма, равная примерно 4,5 процента ВВП.

По состоянию на 1 июля объем Резервного фонда составил 987,27 миллиарда рублей (16,71 миллиарда долларов), увеличившись с начала года на шесть процентов. ФНБ вырос на пять процентов и достиг 4,386 триллиона рублей (74,22 миллиарда долларов).

Объединение фондов 30 июня анонсировал глава Минфина России Антон Силуанов.

В 2004 году при министре финансов Алексее Кудрине был создан Стабилизационный фонд объемом 171,3 миллиарда рублей. В 2008 году он был разделен на Резервный фонд и ФНБ (на тот момент в Стабфонде было аккумулировано 3,8 триллиона рублей).